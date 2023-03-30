МИД: Россия потребует отчеты по нацрасследованиям терактов на «Северных потоках»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе брифинга заявила, что российская сторона потребует отчеты от стран, ведущих национальные расследования терактов на «Северных потоках».



По ее словам, до тех пор, пока Берлин, Копенгаген и Стокгольм не будут готовы к полноценному сотрудничеству в расследовании с напрямую затронутыми государствами, включая Россию, говорить о какой-либо прозрачности и открытости не приходится.

Захарова назвала эту тему для Запада «неудобной» и указала, что Россия будет возвращаться к ней снова, требуя отчета о расследованиях, сообщает RT.

Фото: pixabay.com

Страны, ведущие расследование на «Северных потоках», не допускают к нему Москву. 16 марта министр иностранных дел Дании Ларс Лёкке Расмуссен подтвердил недопуск России.

27 марта СБ ООН не принял российско-китайскую резолюцию о расследовании диверсий на трубопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2». Несмотря на то, что Совет безопасности ООН не принял российско-китайскую резолюцию о расследовании диверсий на «Северных потоках», Дании, ФРГ и Швеции так или иначе придется отчитаться перед ним о ходе и результатах своих расследованиий, заявил первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский.

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Маргарита Головатенко