Президент России подписал указ о применении платформы «ГосТех» для госинформсистем

Президент России Владимир Путин подписал указ о создании, развитии и эксплуатации государственных информационных систем с применением единой цифровой платформы «ГосТех». Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Напомним, ранее премьер-министр страны Михаил Мишустин рассказал партнерам по Евразийскому экономическому союзу о работе над платформой «ГосТех», которая через несколько лет может послужить интеграции в цифровое взаимодействие государства и граждан в рамках объединения.

Согласно указу, правительству необходимо было обеспечить к 1 апреля 2023 года функционирование единой цифровой платформы в соответствии с требованиями о защите информации, содержащейся в государственных информационных системах.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Напомним, в июле прошлого года Казань присоединилась к пилотному проекту по переводу государственных информационных систем (ГИС) на единую цифровую платформу «Гостех».

«Гостех» — это отечественная платформа, которая объединит все государственные информационные системы. Масштабный перевод ГИС на платформу «Гостех» планируется к 2024 году.

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Максим Кокунин