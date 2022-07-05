Казань присоединилась к пилотному проекту по переводу информационных систем на единую платформу «Гостех»

Казань присоединилась к пилотному проекту по переводу государственных информационных систем (ГИС) на единую цифровую платформу «Гостех». Об этом сообщает пресс-служба правительства России.

«Гостех» — это отечественная платформа, которая объединит все государственные информационные системы. Масштабный перевод ГИС на платформу «Гостех» планируется к 2024 году.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Сейчас на заключительной стадии находятся три проекта по переводу государственных информационных систем на платформу «Гостех». Это информационные системы ФОМС, Минспорта и Росимущества.

Кроме Казани, к пилотному проекту присоединились Сахалинская, Нижегородская, Новосибирская, Челябинская области. Во второй половине текущего года будет проведен аудит региональных информационных систем и сформирован список регионов, которые в первую очередь переведут свои сервисы на платформу «Гостех».

В июне в Татарстане объявили тендер на техническую поддержку и модернизацию информационной системы мобильного приложение «Я — школьник». На эти цели готовы направить 18,4 миллиона рублей.



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Татьяна Леухина