Казань присоединилась к пилотному проекту по переводу информационных систем на единую платформу «Гостех»
Казань присоединилась к пилотному проекту по переводу государственных информационных систем (ГИС) на единую цифровую платформу «Гостех». Об этом сообщает пресс-служба правительства России.
«Гостех» — это отечественная платформа, которая объединит все государственные информационные системы. Масштабный перевод ГИС на платформу «Гостех» планируется к 2024 году.
Сейчас на заключительной стадии находятся три проекта по переводу государственных информационных систем на платформу «Гостех». Это информационные системы ФОМС, Минспорта и Росимущества.
Кроме Казани, к пилотному проекту присоединились Сахалинская, Нижегородская, Новосибирская, Челябинская области. Во второй половине текущего года будет проведен аудит региональных информационных систем и сформирован список регионов, которые в первую очередь переведут свои сервисы на платформу «Гостех».
В июне в Татарстане объявили тендер на техническую поддержку и модернизацию информационной системы мобильного приложение «Я — школьник». На эти цели готовы направить 18,4 миллиона рублей.
Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым