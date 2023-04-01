Правительство России одобрило полный запрет пропаганды оборота наркотиков

Правительство России одобрило законопроект о полном запрете пропаганды незаконного оборота наркотиков. Об этом сообщается на сайте Кабмина.

Отмечается, что данный законопроект необходим из-за отсутствия полного запрета пропаганды незаконного оборота наркотиков, так как существующий не позволяет вводить административную и уголовную ответственность.

Фото: realnoevremya.ru/ Максим Платонов

Напомним, на этой неделе в Госдуму был внесен законопроект о введении уголовного наказания за пропаганду наркотиков в интернете в случае, если виновного ранее привлекали к ответственности за аналогичное правонарушение.



УК РФ предложено дополнить новой статьей 230.3. Согласно новой норме, повторная пропаганда оборота или потребления наркотиков, психотропных веществ, их аналогов или культивирования наркотических растений может повлечь штраф до 50 тысяч рублей, принудительные работы или лишение свободы на срок до двух лет.

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Максим Кокунин