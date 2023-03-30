Срок лишения свободы за повторную пропаганду наркотиков в Сети составит до двух лет

В Госдуму внесен законопроект о введении уголовного наказания за пропаганду наркотиков в интернете в случае, если виновного ранее привлекали к ответственности за аналогичное нарушение, согласно тексту в думской электронной базе.



УК РФ предложено дополнить новой статьей 230.3. Согласно новой норме, повторная пропаганда оборота или потребления наркотиков, психотропных веществ, их аналогов или культивирования наркотических растений может повлечь штраф до 50 тысяч рублей, принудительные работы или лишение свободы на срок до двух лет.

Также Кабмин внес в Кодекс РФ об административных правонарушениях (КоАП) и сопутствующие поправки в законы, которые направлены на запрет пропаганды незаконного оборота и потребления наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов. Например, предлагается изменить название статьи 6.13 КоАП и распространить ее действие на пропаганду именно незаконного оборота и потребления наркотиков, оставив санкции прежними.

В Татарстане вынесли приговор жителю Московской области, которого задержали с крупной партией синтетических наркотиков. 47-летнего мужчину признали виновным по ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (покушение на сбыт наркотических средств в особо крупном размере).



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Маргарита Головатенко