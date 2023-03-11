Президент Украины ввел санкции против «Спортлото»

Президент Украины Владимир Зеленский утвердил решение совета национальной безопасности и обороны о новых санкциях против России, сообщает ТАСС.

Под рестрикции попали компании «Спортбет», «Бетсити», «Матчбет», «Букмекерская контора «Пари», «Марафон», «БК «Олимп». Кроме того, украинский лидер наложил санкции и на оператора государственных лотерей «Спортлото».

Уточняется, что ограничения введены на срок от 5 до 50 лет. Также в санкционном списке оказались 120 человек, в число которых входят предприниматели — граждане России, Великобритании, Кипра, Польши, Армении, Нидерландов и Турции.

Напомним, в январе президент Украины также ввел в действие санкции в отношении 198 российских деятелей. Среди лиц, попавших под санкции, актер Егор Бероев, режиссер Андрей Кончаловский, продюсер Яна Рудковская, журналист Семен Пегов, музыкальный критик Сергей Соседов, телеведущая Марина Ким, писатель и блогер Дмитрий Пучков, генеральный директор Первого общественного православного телеканала «СПАС» Борис Корчевников, телеведущая Ангелина Вовк, журналист Павел Зарубин и другие.



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Антон Гаврилов