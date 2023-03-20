В Авиастроительном и Ново-Савиновском районе Казани сократят ввод жилья

Фото: realnoevremya.ru/Илья Репин (архив)

В 2023 году на территории Авиастроительного и Ново-Савиновского районов Казани планируют построить шесть многоквартирных домов общей площадью 49 тысяч квадратных метров, рассказал на «деловом понедельнике» глава их администрации Фанис Нурмухаметов. Это меньше, чем в прошлом году.

За 2022 год в Авиастроительном и Ново-Савиновском районах Казани построили 8 жилых домов общей площадью 71 тысяча «квадратов». Это 1 030 квартир.

Скриншот трансляции

Напомним, что в двух других районах Казани, Вахитовском и Приволжском, в 2023 году планируют построить более 300 тыс. кв. метров жилья. Это в 2,2 раза больше, чем в 2022-м.



Всего в 2023 году в столице Татарстана планируют возвести 1,25 млн кв. метров жилья. В общей сложности за последние 5 лет в Казани построили 4,8 млн «квадратов» жилья. На одного горожанина приходится 28,7 «квадрата» жилья. Показатель вырос на 3 квадратных метра.



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Татьяна Демина