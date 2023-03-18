Татарстан вырвался в топ-5 по вводу жилья

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Татарстан, уступивший по итогам января 2023 года место в пятерке регионов-лидеров по вводу жилья, смог вернуться в нее. По итогам первых двух месяцев республика поднялась на две позиции и занимает 4-ю строчку, будучи единственной из регионов ПФО в топ-10. Подробнее — в материале «Реального времени».

Татарстан нарастил ввод жилья на 45%

Согласно данным официальной статистики, ввод жилья в Татарстане по итогам января — февраля 2023 года превысил 1 миллион квадратных метров. Темпы строительства в республике разогнались — по сравнению с аналогичным периодом прошлого года площадь полученной жилой недвижимости оказалась на 45% больше.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

При этом в Приволжском федеральном округе есть регионы, опередившие Татарстан по приросту жилья. В Пензенской области ввод жилья за январь — февраль 2023 года вырос на 73,2%, до 127,1 тысячи квадратных метров. При этом по площади введенных «квадратов» регион занимает всего лишь 10-е место, опережая лишь Ульяновскую область (114,1 тысячи кв. м), Саратовскую область (107,2 тысячи кв. м), Кировскую область (91,7 тысячи кв. м) и Мордовию (79 тысяч кв. м).

Увеличение ввода жилья по итогам января — февраля зафиксировали почти в половине регионах Приволжского федерального округа. Помимо Татарстана и Пензенской области это Чувашия (+48,4%, до 267,7 тысячи «квадратов»), Ульяновская область (+16,8%, до 114,1 тысячи «квадратов), Мордовия (+4,9%, до 79 тысяч «квадратов»), а также Нижегородская область.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В остальных восьми регионах ПФО ввод жилья упал. Заметнее всего по итогам первых двух месяцев 2023 года он сократился в Самарской области — на 18,6%, до 254,1 тысячи квадратных метров. С такой площадью построенного жилья регион занимает 7-е место в округе.

В Башкирии, которая занимает второе место в ПФО, ввод жилья упал на 12,4% по сравнению с январем — февралем прошлого года. Построили там за два месяца 462 тысячи «квадратов» жилой недвижимости, то есть в 2,2 раза меньше, чем в Татарстане.

Татарстан и Ленинградская область поменялись местами

Планку в миллион квадратных метров жилья по итогам января — февраля 2023 года удалось преодолеть еще трем регионам помимо Татарстана. Лидирует Московская область, в которой семизначной цифры достигли еще по итогам первого месяца. За два месяца там возвели 1,8 миллиона «квадратов» жилья, из которых 1,098 миллиона — за январь.

На втором месте Москва — 1,5 миллиона квадратных метров жилой недвижимости. Топ-3 замыкает Краснодарский край с показателем в 1,4 миллиона «квадратов».

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В целом тройка регионов-лидеров по сравнению с итогами января не изменилась. А вот топ-5 претерпел изменения — из него выпала Ленинградская область. Занимавшая четвертую строчку по итогам января, она «поменялась» с Татарстаном и опустилась на 6-е место. За два месяца там построили 836,6 тысячи квадратных метров жилья.

Санкт-Петербург свою пятую строчку удержал. По итогам января — февраля площадь построенного в Северной столице жилья оценивается в 859,2 тысячи квадратных метров жилья, что на 169,8 тысячи меньше, чем в Татарстане.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В числе лидеров по вводу жилья также Новосибирская область (590,7 тысячи кв. м), Челябинская область (544,6 тысячи кв. м) и Ростовская область (503,7 тысячи кв. м). Замыкает топ-10 Свердловская область — 499,7 тысячи «квадратов».

Треть годового плана по вводу жилья выполнена



Строительство в Татарстане продолжается. По данным Минстроя республики на 18 марта, введено уже 1,092 миллиона квадратных метров жилья, или больше трети (35%) от годового плана.

Коммерческие застройщики выполнили годовой план уже на 42% от годового плана — в Татарстане с начала года построен 81 многоквартирный дом общей площадью 599 тыс. кв. метров. В сфере индивидуального жилищного строительства выполнение плана оценивается в 30%. Введено около 450 тысяч «квадратов» из планируемых 1,51 миллиона.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Продолжается и строительство жилья по программе социальной ипотеки. Готовы на сегодняшний день 15 многоквартирных домов на 44 тыс. квадратных метров. Годовой план выполнен на 28%, сообщает пресс-служба раиса Татарстана.

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Татьяна Демина