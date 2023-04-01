Банк России изменил правила покупки инвесторами иностранных ценных бумаг дружественных стран

Банк России с 1 апреля изменил правила покупки неквалифицированными инвесторами ценных бумаг эмитентов дружественных стран, если они учитываются в недружественном депозитарии.



Брокер может исполнить поручение клиента, только если уведомил его о возможной дальнейшей блокировке таких бумаг.

Перед каждой сделкой брокер имеет право оповещать клиента с помощью push-уведомлений или однократно сообщить ему о правилах покупки и получить одобрение на принятие риска.

Фото: realnoevremya.ru/Анна Сейтумерова

24 марта Банк России продлил запрет на продажу ценных бумаг недружественных стран неквалифицированным инвесторам. Запрет будет действовать до 1 октября, до вступления в силу указания Банка России, которое закрепляет ограничения на постоянной основе.

Минфин определил, что при выходе из российских активов компании из недружественных стран должны будут заплатить в бюджет РФ не менее 10% их рыночной стоимости. Компании будут обязаны в добровольном порядке направлять в бюджет не менее 10% от рыночной стоимости соответствующих активов, если продажа осуществляется с дисконтом более 90% от рыночной стоимости.

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Маргарита Головатенко