Минфин определил порядок выхода компаний недружественных стран из России

При выходе из российских активов компании из недружественных стран должны будут заплатить в бюджет РФ не менее 10% их рыночной стоимости, следует из выписки из протокола заседания подкомиссии, опубликованной Минфином РФ.



В выписке сказано, что компании будут обязаны в добровольном порядке направлять в бюджет не менее 10% от рыночной стоимости соответствующих активов, если продажа осуществляется с дисконтом более 90% от рыночной стоимости.

В конце декабря 2022-го подкомиссия Правкомиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в РФ определила условия, соблюдение которых будет учитываться при выдаче разрешений на выход компаний из недружественных стран из российских активов. Это продажа активов с дисконтом в размере не менее 50% от их рыночной стоимости; наличие независимой оценки рыночной стоимости активов; установление ключевых показателей эффективности для новых акционеров, наличие рассрочки платежа на 1-2 года и (или) обязательство по осуществлению добровольного направления в федеральный бюджет денежных средств в размере не менее 10% от суммы осуществляемой сделки.

24 марта Банк России продлил запрет на продажу ценных бумаг недружественных стран неквалифицированным инвесторам. Запрет будет действовать еще на полгода — до 1 октября, до вступления в силу указания Банка России, которое закрепляет ограничения на постоянной основе.

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Маргарита Головатенко