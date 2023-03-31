Цены на золото завершают март рекордным ростом с 2020 года

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Золото завершает март и первый квартал текущего года ростом примерно на 9%, практически не меняясь в цене в пятницу, согласно данным Dow Jones Market Data, их приводит «Интерфакс».



Котировки июньских контрактов на золото на бирже Comex к 18:45 мск выросли на 0,02%, до $1998,1 за тройскую унцию. Серебро с поставкой в мае подорожало на 1,1% и стоит $24,25 за унцию.

Подъему драгметалла поспособствовали надежды, что Федрезерв может вскоре прекратить повышение ставок, а также повышенный спрос на защитные активы на фоне проблем у европейских и американских банков.

Инвестиции в золото остаются одним из самых перспективных видов вложений, считает кандидат экономических наук, финансовый эксперт Владимир Григорьев:

— Рост стоимости золота в первый месяц после начала специальной военной операции был вообще феноменальным, стоимость золота поднялась до семи тысяч.

Международные резервы России по состоянию на 1 марта 2023 года составили $574,247 млрд, это на 3,82% (или на $22,788 млрд) ниже показателя на начало февраля.

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Маргарита Головатенко