Экономист назвал перспективными вложения в золото

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Инвестиции в золото остаются одним из самых перспективных видов вложений, считает кандидат экономических наук, финансовый эксперт Владимир Григорьев.



Он объяснил, что события начала прошлого года привели российский финансовый рынок к нестабильности, и граждане пытаются вложить свободные деньги.

— Рост стоимости золота в первый месяц после начала специальной военной операции был вообще феноменальным, стоимость золота поднялась до семи тысяч, — сказал он в беседе с «Лентой.ру».

По его словам, упомянутая им неопределенность связана с исчезновением некоторых товаров с полок магазинов, а еще с сомнением ряда будущих производств. Остается открытым вопрос, насколько быстрым и эффективным будет импортозамещение.

По итогам 2022 года золотовалютный резерв России составил $582 миллиарда. По этому показателю она занимает 4-е место в мире.

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Маргарита Головатенко