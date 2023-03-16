АвтоВАЗ предложил новое название для бывшего завода Nissan — «Лада Санкт-Петербург»

АвтоВАЗ предложил назвать принадлежащий ему бывший завод Nissan «Лада Санкт-Петербург», сообщил глава компании Максим Соколов в кулуарах съезда РСПП.



— Это название необходимо соответствующим образом утвердить, не только на правлении и, скажем так, совете директоров АвтоВАЗа, но и с правительством Санкт-Петербурга в соответствии с региональным законодательством, — приводит ТАСС его слова.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В феврале стало известно, что АвтоВАЗ приобрел у ФГУП «НАМИ» активы Nissan за €1. Оставшийся 1% предприятия остается у НАМИ. На 6 лет сохраняется опцион по обратному выкупу активов.

АвтоВАЗ сообщил, что по итогам февраля в России взлетели продажи автомобилей. Согласно информации компании, за последний зимний месяц было продано 23,4 тысячи пассажирских и коммерческих автомобилей бренда.



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Маргарита Головатенко