АвтоВАЗ приобрел у «НАМИ» 99% активов Nissan за €1

АвтоВАЗ приобрел у ФГУП «НАМИ» активы Nissan за €1. Речь идет о 99% завода в Санкт-Петербурге «Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус», сообщает российский автопроизводитель.

Оставшийся 1% предприятия остается у «НАМИ». На 6 лет сохраняется опцион по обратному выкупу активов.

— В рамках договоренностей АО «АвтоВАЗ» приобрел долю в уставном капитале ООО «Ниссан Мэнуфэкчуринг РУС» в размере 99% по цене 1 евро с оплатой в рублевом эквиваленте по курсу на день платежа. Заключенная сделка сохраняет колл-опцион для компании Nissan по обратному выкупу бывших активов в России в течение 6 лет в случае принятия соответствующего решения в будущем и его одобрения со стороны правительства РФ, — отметили в АвтоВАЗе.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Минпромторг РФ объявил о национализации российских активов «Ниссан мэнуфэкчуринг рус» 11 октября. Среди них — завод мощностью 100 тысяч автомобилей в год, научно-исследовательский центр Nissan в Санкт-Петербурге и центр продаж и маркетинга в Москве. Все это продано подведомственному Минпромторгу ФГУП «НАМИ» за €1.



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Елизавета Пуншева