На реконструкцию футбольного поля казанской школы олимпийского резерва выделят 81 млн рублей

Фото: realnoevremya.ru/Илья Репин (архив)

Как выяснило «Реальное время», власти Татарстана выделят чуть более 81,7 млн рублей на реконструкцию футбольного поля спортивной школы олимпийского резерва «Авиатор». Объект расположен в Казани по улице Ленинградской. Завершить работы на его территории планируется к 30 ноября текущего года.

Согласно проектной документации, подрядчику предстоит выполнить комплекс земляных работ по устройству газона и беговых дорожек. Кроме того, он должен будет возвести ограждения, провести наружные электрические сети и линии связи, а также проложить канализацию.

После завершения работ исполнитель также должен будет провести благоустройство территории, окружающей данный объект.

Фото: realnoevremya.ru/Илья Репин (архив)

Напомним, в 2023 году в Татарстане возведут 14 новых футбольных манежей и универсальных спортивных площадок. Спортивные объекты будут строить не только в городах, но и в поселках республики. Стоимость работ составит 584 млн рублей, а источником финансирования выступит региональный бюджет. Подробнее — в материале «Реального времени».

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Максим Кокунин