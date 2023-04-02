На реконструкцию футбольного поля казанской школы олимпийского резерва выделят 81 млн рублей
Как выяснило «Реальное время», власти Татарстана выделят чуть более 81,7 млн рублей на реконструкцию футбольного поля спортивной школы олимпийского резерва «Авиатор». Объект расположен в Казани по улице Ленинградской. Завершить работы на его территории планируется к 30 ноября текущего года.
Согласно проектной документации, подрядчику предстоит выполнить комплекс земляных работ по устройству газона и беговых дорожек. Кроме того, он должен будет возвести ограждения, провести наружные электрические сети и линии связи, а также проложить канализацию.
После завершения работ исполнитель также должен будет провести благоустройство территории, окружающей данный объект.
Напомним, в 2023 году в Татарстане возведут 14 новых футбольных манежей и универсальных спортивных площадок. Спортивные объекты будут строить не только в городах, но и в поселках республики. Стоимость работ составит 584 млн рублей, а источником финансирования выступит региональный бюджет. Подробнее — в материале «Реального времени».
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