Власти Набережных Челнов проведут аукцион на закупку 24 больших автобусов

Исполком Набережных Челнов разместил заявку на покупку 24 больших автобусов. На эти цели власти города выделили 299,8 млн рублей, сообщает chelny-biz.ru.

Для города хотят закупить дизельные машины небесно-синего цвета. Все автобусы должны быть выпущены не ранее 2023 года. Они должны вмещать 105 человек. Длина автобуса — 12,4 метра. Транспорт должен иметь три двери.

Гарантийный срок должен быть не менее двух лет или 150 тысяч километров пробега, в зависимости от того, какое из условий наступит ранее, при условии, что заказчик обязуется соблюдать правила эксплуатации.

Фото: realnoevremya.ru/Илья Репин (архив)

В среду на заседании Городского совета депутаты решили выделить 300 миллионов рублей на покупку автобусов большой вместимости. Как отметил мэр города Наиль Магдеев, помимо этого, власти города заявились в федеральную программу с тем, чтобы получить в текущем году 50 автобусов и еще столько же в 2024 году.

Покупку новых автобусов мэр Набережных Челнов анонсировал в начале марта, заявив, что на эти цели выделят из городского бюджета дополнительные средства, заработанные в 2022 году. Проблема с автобусами стоит достаточно остро — их не хватает. Особенно это касается больших автобусов.

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Айрат Назипов