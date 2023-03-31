Новости бизнеса

23:03 МСК Все новости
Новости раздела
Бизнес

Власти Набережных Челнов проведут аукцион на закупку 24 больших автобусов

14:22, 31.03.2023
Власти Набережных Челнов проведут аукцион на закупку 24 больших автобусов
Фото: nabchelny.ru (архив)

Исполком Набережных Челнов разместил заявку на покупку 24 больших автобусов. На эти цели власти города выделили 299,8 млн рублей, сообщает chelny-biz.ru.

Для города хотят закупить дизельные машины небесно-синего цвета. Все автобусы должны быть выпущены не ранее 2023 года. Они должны вмещать 105 человек. Длина автобуса — 12,4 метра. Транспорт должен иметь три двери.

Гарантийный срок должен быть не менее двух лет или 150 тысяч километров пробега, в зависимости от того, какое из условий наступит ранее, при условии, что заказчик обязуется соблюдать правила эксплуатации.

Фото: realnoevremya.ru/Илья Репин (архив)

В среду на заседании Городского совета депутаты решили выделить 300 миллионов рублей на покупку автобусов большой вместимости. Как отметил мэр города Наиль Магдеев, помимо этого, власти города заявились в федеральную программу с тем, чтобы получить в текущем году 50 автобусов и еще столько же в 2024 году.

Покупку новых автобусов мэр Набережных Челнов анонсировал в начале марта, заявив, что на эти цели выделят из городского бюджета дополнительные средства, заработанные в 2022 году. Проблема с автобусами стоит достаточно остро — их не хватает. Особенно это касается больших автобусов.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Айрат Назипов
БизнесТранспорт Татарстан

Новости партнеров

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также
Фондовый рынок