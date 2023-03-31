В ПАО «Казаньоргсинтез» прокомментировали подачу иска к Siemens на 9,5 млрд рублей

ПАО «Казаньоргсинтез» подало в Арбитражный суд Татарстана исковое заявление к Siemens Energy и ООО «Нефтегаз и энергетика» о взыскании 9,5 млрд рублей. Соответчиком выступает турецкий инжиниринговый холдинг Enka.



— «Казаньоргсинтез» подал иск и заявление о наложении обеспечительных мер на имущество и активы Siemens Energy и строительной компании «Энка» с целью возврата неотработанного аванса. Данные компании выступали подрядчиками проекта строительства электростанции на предприятии, — сообщил «Реальному времени» представитель компании.

Он отметил, что «Нефтегаз и энергетика» (дочернее общество Siemens Energy) и «Энка» выступали генеральным подрядчиком и субподрядчиком проекта строительства парогазовой электростанции мощностью 250 МВт (ПГУ-250) для «Казаньоргсинтеза». Проект стартовал в октябре 2019 года, когда был заключен договор генподряда с выполнением «под ключ» к марту 2023-го. В июле 2022 года Siemens уведомил, что отказывается от исполнения обязательств ввиду санкций, введенных ЕС. После чего все работы на объекте были остановлены.

— Предприятие считает данный отказ от выполнения работ необоснованным, нарушающим условия договора и требует возврата неотработанного аванса, который превышает размер отгруженного оборудования и произведенных работ. Предприятие также рассматривает возможность заявления о взыскании убытков. «Энка» является соответчиком, на имущество которого запрашивается арест, в том числе в связи с тем, что Siemens Energy и его дочерние общества активно отказываются от участия в проектах, а также активно реализуют имеющееся у них на территории Российской Федерации имущество, — рассказал представитель ПАО «Казаньоргсинтез».

По его словам, наложение обеспечительных мер не повлечет каких-либо неблагоприятных последствий для операционной деятельности Siemens Energy и «Энка». Ответчики смогут в полной мере пользоваться принадлежащим им имуществом, извлекать из него выгоду.

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