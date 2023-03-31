За сутки COVID-19 подтвердился у 11 065 россиян

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В России за последние сутки коронавирус подтвердился у 11 065 граждан. Всего с начала пандемии в стране выявили 22 636 589 случаев заражения COVID-19.

За сутки в России госпитализировали 1 308 заболевших. Это на 23,7% меньше по сравнению с 30 марта, сообщает федеральный оперштаб по борьбе с распространением коронавируса.

Выписали в связи с выздоровлением за сутки 12 974 пациента. Всего от COVID-19 в России вылечились 21 995 504 человека.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Умерли от COVID-19 за сутки 34 жителя России. Всего с начала пандемии коронавирус унес жизни 397 245 россиян.

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Татьяна Демина