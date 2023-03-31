В Татарстане за неделю подорожали свежие помидоры, яйца и бананы

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

С 20 по 27 марта в Татарстане выросли средние цены на некоторые продукты питания. В частности, подорожали бананы, сухие молочные смеси для детского питания и свежие огурцы.

Заметнее всего за неделю увеличилась средняя цена свежих помидоров — на 4,02%. На 27 марта она составила 201,08 рубля за один килограмм.

Динамика роста цен на другие продукты питания в Татарстане за неделю сложилась следующим образом:

бананы — на 3,57%, до 118,71 руб./кг;

сухие молочные смеси для детского питания — на 2,02%, до 1041,38 руб./кг;

куриные яйца — на 1,56%, до 76,7 рубля за упаковку из 10 штук;

овощные консервы для детского питания — на 1,35%, до 633,11 руб./кг.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Средняя цена на свежие огурцы в Татарстане выросла после пяти недель снижения. С 20 по 27 марта она поднялась на 3,52%, до 162,35 руб./кг.

Подорожали в Татарстане также свинина (кроме бескостного мяса), сливочное масло, сметана, творог, сахар-песок, черный байховый чай, шлифованный рис и вермишель. Минимально выросли средние цены на пшеничную муку, говядину (кроме бескостного мяса), мороженую неразделанную рыбу, соль, питьевое цельное стерилизованное молоко 2,5—3,2% жирности, печенье, твердые, полутвердые и мягкие сыры, хлеб и булочные изделия из пшеничной муки различных сортов, яблоки, сосиски и сардельки, следует из данных Татарстанстата.

Подорожали с 20 по 27 марта в республике также лук (+2,1%), капуста (+1,9%), морковь (+1,25%) и картофель (+0,14%). Из «борщевого набора» подешевела лишь столовая свекла — на 0,57%, до 33,4 руб./кг.



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Татьяна Демина