В Татарстане за неделю подорожала большая часть овощей «борщевого набора»

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Татарстане с 20 по 27 марта выросли средние цены на большую часть овощей, входящих в так называемый борщевой набор. Подорожал картофель, свежая белокочанная капуста, морковь и репчатый лук.

Незаметно, но снизилась за неделю средняя цена столовой свеклы — на 0,57%. На 27 марта она составила 33,4 рубля за один килограмм.

Заметнее всего с 20 по 27 марта в республике подорожал лук — на 2,1%, до 51,42 руб./кг. Средняя цена капусты за этот период поднялась на 1,9%, до 20,78 руб./кг, а моркови — на 1,25%, до 38,87%.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Минимально за неделю подорожал картофель — на 0,14%. Средняя цена на 27 марта составила 30,46 рубля за килограмм, следует из данных Татарстанстата.

Напомним, за предыдущую неделю, с 13 до 20 марта, в республике подорожали репчатый лук (+3,26%), столовая свекла (0,85%) и морковь (+2,6%). Подешевели за этот период картофель и свежая белокочанная капуста.

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Татьяна Демина