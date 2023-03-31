В Генштабе ВС России заявили, что никаких планов по проведению второй волны мобилизации нет
В Генштабе ВС РФ заявили, что в планах нет проведения второй волны мобилизации: добровольцев и уже ранее призванных граждан хватает для выполнения всех задач. Об этом заявил начальник управления Главного организационно-мобилизационного управления (ГОМУ) Генштаба ВС РФ контр-адмирал Владимир Цимлянский.
— Хочу вас всех заверить, что в планах Генерального штаба нет второй волны мобилизации, — цитирует ТАСС его слова.
По словам Цимлняского, Минобороны России расширило сеть пунктов отбора контрактников, потому что в последнее время наблюдается рост количества граждан, принявших решение добровольно поступить на военную службу по контракту. В связи с этим пришлось увеличить и количество инструкторов для работы с кандидатами.
Отметим, что весенний призыв в 2023 году пройдет в обычные сроки: с 1 апреля по 15 июля — и коснется 147 тыс. россиян в возрасте от 18 до 27 лет.
Напомним, о начале спецоперации Владимир Путин объявил утром 24 февраля 2022 года. Спустя почти 7 месяцев после этого — 21 сентября — в России началась частичная мобилизация, о завершении которой министр обороны страны Сергей Шойгу доложил главе государства 28 октября.
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