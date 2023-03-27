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«Нефтехимик» продлил контракт с защитником Ильей Хохловым

18:50, 27.03.2023
«Нефтехимик» продлил контракт с защитником Ильей Хохловым

ХК «Нефтехимик» заключил новый двухлетний контракт с защитником Ильей Хохловым, об этом сообщили в пресс-службе клуба.

28-летний игрок обороны стал игроком нижнекамского клуба минувшей осенью. За это время он сыграл в 54 матчах регулярного чемпионата КХЛ и Кубка Гагарина, набрав 19 (5+14) очков, и стал лучшим бомбардиром среди защитников «Нефтехимика» в прошедшем сезоне.

27 марта «Нефтехимик» продлил контракт с 27-летним вратарем Андреем Тихомировым. Голкипер стал игроком «волков» в текущем сезоне. В регулярном чемпионате он принял участие в 35 матчах. В 15 из них одержал победу, в том числе четыре матча отыграл на «0».

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Маргарита Головатенко
СпортХоккей Татарстан

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