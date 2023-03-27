Новости спорта

07:41 МСК Все новости
Новости раздела
Спорт

«Нефтехимик» расторг контракт с Максимом Гончаровым

19:04, 27.03.2023
«Нефтехимик» расторг контракт с Максимом Гончаровым
Фото: ХК «Нефтехимик»

ХК «Нефтехимик» расторг контракт с Максимом Гончаровым, сообщает пресс-служба клуба.

Игрок обороны пополнил состав команды по ходу этого сезона. В регулярном чемпионате и Кубке Гагарина провел 45 матчей и набрал 7 (4+3) очков.

Клуб поблагодарил Гончарова за работу и пожелал успехов в дальнейшей карьере.

Сегодня нижнекамский клуб продлил контракт с защитником Ильей Хохловым на два года. 27 марта «Нефтехимик» продлил контракт с 27-летним вратарем Андреем Тихомировым.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Маргарита Головатенко
СпортХоккей Татарстан

Новости партнеров

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также