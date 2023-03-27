«Нефтехимик» расторг контракт с Максимом Гончаровым
ХК «Нефтехимик» расторг контракт с Максимом Гончаровым, сообщает пресс-служба клуба.
Игрок обороны пополнил состав команды по ходу этого сезона. В регулярном чемпионате и Кубке Гагарина провел 45 матчей и набрал 7 (4+3) очков.
Клуб поблагодарил Гончарова за работу и пожелал успехов в дальнейшей карьере.
Сегодня нижнекамский клуб продлил контракт с защитником Ильей Хохловым на два года. 27 марта «Нефтехимик» продлил контракт с 27-летним вратарем Андреем Тихомировым.
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