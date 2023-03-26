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«Татнефть» стала владельцем финского шинного завода Nokian Tyres в Ленинградской области

13:16, 26.03.2023
«Татнефть» стала владельцем финского шинного завода Nokian Tyres в Ленинградской области
Фото: пресс-служба ПАО «Татнефть»

Компания «Татнефть» стала владельцем 100% долей уставного капитала финского шинного завода Nokian Tyres во Всеволожске Ленинградской области. По данным ЕГРЮЛ, соответствующие изменения в сведения о юридическом лице внесены 24 марта.

Также во владении «Татнефти» полностью перешла компания ООО «Хакка инвест», занимающаяся арендой управлением собственным или арендованным недвижимым имуществом Nokian Tyres.

В феврале этого года правительственная комиссия России по контролю за иностранными инвестициями одобрила покупку «Татнефтью» российских активов Nokian Tyres.

Nokian Tyres получила от ПАО «Татнефть» €285 млн евро за свой шинный бизнес в РФ. После завершения сделки «деятельность Nokian Tyres в России прекратится». Окончательные итоги сделки отразят в отчете за I квартал 2023 года, его представят 25 апреля.

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Илина Хакимова
БизнесТранспорт Татарстан

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