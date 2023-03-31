Сегодня в Казани ожидается дождь, сильный ветер и до +8 градусов

В пятницу, 31 марта, в Казани ожидается облачная с прояснениями погода и дождь. Такой прогноз дали в Гидрометцентре Татарстана.

Днем в Казани ожидается от +6 до +8 градусов. В целом по Татарстану прогнозируется от +5 до +10°С.

Синоптики также предупреждают казанцев о юго-восточном ветре порывами до 6—11 м/с, в местами до 14 м/с. В других муниципалитетах Татарстана они могут усиливаться до 15—17 м/с.

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

В начале апреля в Татарстане сохранится теплая погода. В выходные ожидается до +14 градусов, а в начале следующей недели — до +16°С.



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Татьяна Демина