«КОС-Синтез» сыграет со «Спартаком» в серии финальных игр чемпионата России

Фото: «КОС-Синтез»

Казанский ватерпольный клуб «КОС-Синтез» сыграет с волгоградским «Спартаком» в серии финальных игр чемпионата России, сообщили в пресс-службе клуба.



«Спартак» разгромил «Динамо-СШОР-Астрахань» в третьем решающем матче со счетом 9:4. Счет в серии стал 2-1 в их пользу. «КОС-Синтез» оформил первую путевку в золотую серию в минувшие выходные, обыграв МК СШОР «Восток» в двух матчах. Согласно регламенту, финал за золотые медали пройдет до двух побед одной из команд.

Серия начнется в Казани 8 апреля, продолжится в Волгограде 14 апреля. Если возникнет необходимость в третьем поединке, он вновь пройдет в столице Татарстана. «КОС-Синтез» обладает преимуществом своей площадки на всех стадиях плей-офф благодаря победе в регулярном чемпионате России.

Фото: «КОС-Синтез»

Казанский «КОС-Синтез» без проблем решил задачу выхода в финал чемпионата России по водному поло. Теперь первый финальный поединок чемпионата России «КОС-Синтез» проведет 8 апреля в Казани, второй — через неделю в гостях. Серия продлится до двух побед одной из команд, а при необходимости третий, решающий поединок состоится в столице Татарстана. Подробности — в репортаже спортивной редакции «Реального времени».

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Маргарита Головатенко