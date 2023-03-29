Судебные приставы помогли челнинцу вернуть полмиллиона рублей долга

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

Судебные приставы помогли жителю Набережных Челнов вернуть 500 тысяч рублей, которые ему задолжала знакомая из села Шильнебаш в Тукаевском районе. Этого удалось добиться только после ареста ее банковских счетов, сообщили в пресс-службе ГУ ФССП России по Татарстану.



Женщина должна была выплатить челнинцу проценты за пользование его деньгами. Поскольку она не спешила расплатиться с ним, мужчина подал иск в суд, решение приняли в пользу истца. Исполнительный документ с решением суда взыскатель подал в отделение судебных приставов Тукаевского района.

Пристав-исполнитель сообщила женщине о возбуждении исполнительного производства и о том, что уклонение от уплаты задолженности повлечет за собой неприятные для нее последствия. Однако на поведении должницы это никак не сказалось, она не оплачивала задолженность.

По истечении срока для добровольного погашения пристав вынесла постановление о взыскании исполнительного сбора в размере почти 7,5 тысячи рублей. В банки, кредитные организации и иные регистрирующие органы были направлены запросы для проверки, какое имущество имеется у женщины. У гражданки были счета в нескольких банках. Пристав-исполнитель вынесла постановление об аресте счетов и на обращение взыскания на денежные средства, находящиеся на ее банковских счетах. Деньги были перечислены взыскателю.

Фото: realnoevremya.ru/Елизавета Пуншева

Недавно житель Казани погасил долги по налогам, чтобы не потерять набитую клубникой машину. Судебный пристав объяснил мужчине, что за неуплату задолженности его имущество подлежит аресту с изъятием. Расстаться со всем своим имуществом казанец оказался не готов и оплатил всю налоговую задолженность на месте.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Маргарита Головатенко