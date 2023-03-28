Казанец погасил долги по налогам, чтобы не потерять набитую клубникой машину

Фото: ГУФССП России по Татарстану

Судебные приставы в Казани взыскали с должника более 32 тысяч рублей. Как сообщили в пресс-службе ГУФССП России по Татарстану, водитель Volkswagen Polo пошел на такой шаг, чтобы не лишиться машины, набитой клубникой.

Мужчина продавал клубнику из багажника своей машины на одной из парковок города. Но вместо покупателей он дождался судебного пристава. Сотрудник объяснил продавцу, что за неуплату задолженности его имущество подлежит аресту с изъятием.

Расстаться со всем своим имуществом казанец оказался не готов и оплатил всю налоговую задолженность на месте.

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

А вот 32-летняя жительница Казани не смогла сохранить Porsche Macan. Из-за неуплаты долга в размере 80 тысяч рублей приставы изъяли ее автомобиль. Впрочем, у женщины еще есть шанс спасти свою машину. Для этого ей необходимо в короткие сроки погасить долги.

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Айрат Назипов