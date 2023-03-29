Глава Росприроднадзора назвала предприятия Татарстана, которые больше всех загрязняют Волгу

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Федеральная служба по надзору в сфере природопользования проводит масштабную проверку экологического состояния Волги. Как заявила глава Росприроднадзора Светлана Радионова, за прошлый год ведомство тщательно обследовало 242 потенциальных источника загрязнения реки.

На протяжении всей реки установлены превышения ПДК по 11 видам загрязняющих веществ. Было отобрано больше двух тысяч проб воды. Всего выявлено 25 объектов, обследования вблизи которых показали максимальные концентрации загрязняющих веществ. В их числе есть и татарстанские предприятия.

— На территории Республики Татарстан самый большой вред реке наносят стоки с ООО «Газпром трансгаз Казань», территории особой экономической зоны «Иннополис», а также АО «ЗВКС», — написала Радионова в своем telegram-канале.

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

Радионова обещала инициировать проверки в отношении предприятий-загрязнителей. При этом мониторинг экологического состояния Волги продолжится и в этом году.

Выводы Росприроднадзора «Реальному времени» прокомментировали в ООО «Газпром трансгаз Казань». Там отметили, что направили в ведомства разъяснения о несоответствии действительности информации о превышении концентрации загрязняющих веществ на участке реки Волги вследствие сброса сточных вод, исходящих от их объекта.

— В соответствии с разрешительной документацией условия использования водного объекта Обществом не нарушаются, а именно: очистные сооружения содержатся в исправном техническом состоянии, ведется регулярный мониторинг за состоянием водного объекта, отчетная информация своевременно предоставляется в контролирующие органы, — прокомментировали в компании.



Напомним, в Татарстане на оздоровление Волги до 2024 года потратят 18 млрд рублей. В июле сообщалось, что в республике построят и реконструируют 13 очистных сооружений и ликвидируют два объекта накопленного экологического вреда.

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Айрат Назипов