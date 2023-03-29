«Известия»: в 40% роллов «Филадельфия» Роскачество обнаружило кишечную палочку

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Роскачество завершило проверку роллов «Филадельфия», закупленных у разных российских производителей, специализированных магазинов и служб доставки. В результате оказалось, что практически во всех блюдах выявлены превышения по количеству микроорганизмов, сообщают «Известия».

В 40% роллов была обнаружена кишечная палочка (колиформные бактерии).

Глава Роскачества Максим Протасов рассказал, что во всех изделиях обнаружены многочисленные несоответствия по показателям безопасности, что свидетельствует о системных нарушениях на рынке.

Превышения по количеству микроорганизмов выявлены в роллах из торговых сетей «Азбука Вкуса», «ВкусВилл», Globus и Spar, магазинов японской кухни «Суши-Маркет», «Сушисет», «Суши Wok», «Pizza Sushi Wok», службы доставки Yami Yami, а также из ресторанов японской кухни «Нияма», «Планета суши», «Тануки», «Якитория» и заведений премиум-класса Shore House (Novikov Group), BLUEFIN.



В организации отметили, что это может быть связано с неправильным хранением готовой продукции — например, нарушением температурного режима хранения.



Фото: pixabay.com

Помимо всего прочего, в одном из сетевых японских ресторанов в роллах была найдена бактерия листерия. Эксперты Роскачества также выявили бактерии золотистого стафилококка в роллах, приобретенных в двух магазинах японской кухни в Москве.

По словам Максима Протасова, Роскачество планирует выйти с инициативой по нормированию микробиологических показателей в роллах.

Зимой прошлого года в Роскачестве заявили, что небезопасной продукцией признаны 52% проверенных пресервов из сельди. Мониторинг охватил все основные торговые марки пресервов из сельди (всего 19), доля которых составляет 80% рынка. Некачественной признана продукция 10 из 19 марок.



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Илина Хакимова