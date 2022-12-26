Роскачество признало более половины пресервов из сельди небезопасной продукцией

Небезопасной продукцией признаны 52% проверенных пресервов из сельди, сообщает Роскачества.



Мониторинг охватил все основные торговые марки пресервов из сельди (всего 19), доля которых составляет 80% рынка. Некачественными признана продукция 10 из 19 марок. Все товары с нарушениями закупили в Москве в торговых сетях «Ашан», «Лента», «Верный» и онлайн-гипермаркете «Перекресток Впрок».

Как отметили в Роскачестве, больше всего нарушений установлено по микробиологическим показателям. Превышение содержания микроорганизмов (КМАФАнМ), дрожжей и плесеней одновременно выявили в пресервах пяти марок: селедке «А’море» (Санкт-Петербург), «Марти» (Чувашия), «Океан» (Санкт-Петербург), «О’Кей» (Санкт-Петербург) и Vici (Калининградская область). По содержанию КМАФАнМ и дрожжей нарушения норм обнаружены в продукции «Тесей» (Москва). Только по содержанию микроорганизмов — в селедке «Каждый день» (Санкт-Петербург) и Leor (Белоруссия). Еще в двух марках — «Русское море» (Белоруссия) и Delicatesse de Mare — по наличию дрожжей.

Эксперты считают, что причиной нарушений может быть несоблюдение санитарных норм и технологий изготовления на производстве или нарушение режима хранения товара в магазине и во время транспортировки. Употребление таких пресервов может привести к пищевым расстройствам.

В декабре Роскачество признало популярные игрушки «Хагги Вагги» токсичными для детей. Они содержат в себе опасное химическое вещество. Помимо этого, товары не обладают сертификатами качества.

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Маргарита Головатенко