Три человека ушли под лед озера вместе с болотоходом в Татарстане

Фото: ГУ МЧС России по Татарстану

Спасатели помогли трем татарстанцам в Лаишевском районе республики. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Татарстану, все трое находились на болотоходе, который застрял на озере Ковалевское в селе Песчаные Ковали.

— Выяснилось, что во время испытаний в 8 метрах от берега лед не выдержал вес болотохода и провалился, самодельный вездеход оказался в воде, откуда обратно на лед выбраться не смог, — рассказали в пресс-службе.

Чтобы вызволить людей из ледовой западни, пожарные развернули и положили на лед трехколенную лестницу, оперев ее на салон болотохода и, используя в качестве страховки спасательную веревку, доставили на берег 3 человек. С помощью той же веревки болотоход вытянули к берегу. Пострадавших нет.

Фото: ГУ МЧС России по Татарстану

В Зеленодольском районе Татарстана 24 марта в 9.30 три человека провалились под лед реки Волги около пгт Васильево. Они передвигались по льду на самодельном трехколесном мотоцикле. Спасатели на СВП вытащили и доставили людей на берег.

26 марта в столице Татарстана на реке Казанке под лед провалился рыбак 1957 года рождения. В тот же день удалось спасти трех рыбаков на Волге в Камско-Устьинском районе.

Накануне в Зеленодольском районе Татарстана спасли еще пять рыбаков — они выходили на лед Волги, один из них провалился по пояс. Другого рыбака спасли во время патрулирования на реке Ик вблизи села Новый Мелькень в Мензелинском районе Татарстана.

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Айрат Назипов