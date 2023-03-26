В Казани спасли рыбака, провалившегося под лед Казанки

Фото: ГУ МЧС по Татарстану

Сегодня днем в столице Татарстана на реке Казанке в под лед провалился рыбак 1957 года рождения, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по республике.

Отмечается, что мужчина находился в 150 метрах от берега вблизи Дворца водных видов спорта.

Спасатели Казанского круглосуточного временного спасательного поста достали провалившегося под лед рыбака и передали его работникам скорой помощи.

В Зеленодольском районе Татарстана в пятницу три человека провалились под лед Волги около пгт Васильево. В Татарстане с 21 марта началось круглосуточное дежурство сотрудников МЧС и ГИМС для спасения рыбаков. На сегодняшний день 10 круглосуточных постов дежурят на судах на воздушной подушке. Посты организовали в Казани, Челнах, Нижнекамске, Лаишево, Камском Устье, Алексеевске, Чистополе, Мензелинске и Зеленодольске. Подробнее — в материале «Реального времени».



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Илина Хакимова