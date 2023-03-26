В Татарстане спасли рыбака, провалившегося под лед, и еще двух, отрезанных от берега хрупким льдом

Фото: ГУ МЧС по Татарстану

Сегодня днем в Камско-Устьинском муниципальном районе Татарстана на реке Волге сотрудникам Камско-Устьинского круглосуточного временного поста удалось спасти трех рыбаков. Об этом сообщили в ГУ МЧС по республике.

В 200 метрах от берега удалось вытащить провалившегося мужчину 1948 г. р., а также снять со льда еще двух рыбаков, отрезанных от берега хрупким льдом.

В ведомстве добавили, что все спасенные переданы сотрудникам полиции, причина происшествия устанавливается. От медицинской помощи мужчины отказались.



Сегодня днем в столице Татарстана на реке Казанке, в 150 метрах от берега, вблизи Дворца водных видов спорта под лед провалился еще один рыбак. Мужчину удалось спасти. В Татарстане с 21 марта началось круглосуточное дежурство сотрудников МЧС и ГИМС для спасения рыбаков.



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Илина Хакимова