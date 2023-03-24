В Зеленодольском районе Татарстана три человека провалились под лед

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Татарстану

В Зеленодольском районе Татарстана 24 марта в 9.30 три человека провалились под лед реки волга около пгт Васильево, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по республике.



Люди передвигались по льду на самодельном трехколесном мотоцикле. Спасатели на СВП вытащили и доставили людей на берег. В медицинской помощи спасенные не нуждались.

В Татарстане с 21 марта началось круглосуточное дежурство сотрудников МЧС и ГИМС для спасения рыбаков. На сегодняшний день десять круглосуточных постов дежурят на судах на воздушной подушке. Посты организовали в Казани, Челнах, Нижнекамске, Лаишево, Камском Устье, Алексеевске, Чистополе, Мензелинске и Зеленодольске. Подробнее — в материале «Реального времени».

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Маргарита Головатенко