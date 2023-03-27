В Зеленодольском районе Татарстана спасли еще пять рыбаков

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Татарстану

В Зеленодольском районе Татарстана спасли еще пять рыбаков — они выходили на лед Волги, один из них провалился по пояс, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по республике.



Спасатели обнаружили рыбаков на судне «Нептун-11» на реке недалеко от местной церкви. Они уже не могли пройти к берегу. Спасатели доставили мужчин на берег, после чего последние сбежали, опасаясь штрафа.

Еще одного рыбака спасли во время патрулирования на реке Ик вблизи села Новый Мелькень в Мензелинском районе Татарстана. Мужчина 1951 года рождения провалился под лед и звал на помощь. Его доставили на берег, он отказался от медицинской помощи.

— Инспекторы ГИМС настоятельно рекомендуют любителям подлинного лова закрыть сезон зимней рыбалки. У берегов уже почти повсеместно открытая вода, погода стоит теплая, выходить на лед нельзя, и никакой улов не стоит человеческой жизни.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Татарстану

В Зеленодольском районе Татарстана 24 марта в 9:30 три человека провалились под лед реки Волги около пгт Васильево. Они передвигались по льду на самодельном трехколесном мотоцикле. Спасатели на СВП вытащили и доставили людей на берег.

26 марта в столице Татарстана на реке Казанке в под лед провалился рыбак 1957 года рождения. В тот же день удалось спасти трех рыбаков на Волге в Камско-Устьинском районе.

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Маргарита Головатенко