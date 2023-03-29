Казанское МУП «Городские мосты» возьмет в лизинг «газель» за 3,1 млн рублей

Фото: ru.wikipedia.org. ГАЗ - 330232

Как выяснило «Реальное время», МУП «Городские мосты» собирается взять в лизинг автомобиль «Газель-Бизнес» 330232. Максимальная стоимость договора оценивается в 3,1 млн рублей, а срок финансовой аренды должен составить 36 месяцев (3 года).

Машину необходимо доставить в Казань по адресу: улица Аделя Кутуя, д. 151а. Стоит отметить, что имущество должно быть передано в лизинг в течение 15 дней с момента оплаты аванса. В свою очередь, его размер будет составлять 20% от общей стоимости.

Уточняется, что автомобиль должен быть передан новым, не ранее текущего года выпуска, а также не бывшим в эксплуатации и не прошедшим ремонт. Все необходимые руководства пользователя, техническая документация должны быть на русском языке, а их предоставление в виде копий не допускается.

Фото: скриншот YouTube

Напомним, в январе сообщалось, что АО «Татэнергосбыт» ищет арендатора автотранспортных средств для своих филиалов по Татарстану за 147 миллионов рублей. Всего организации требуются 102 автомобиля с водителями на девять городов и районов республики. Источником финансирования этого контракта станут собственные средства компании. Подробности — в материале «Реального времени».



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Максим Кокунин