Сегодня в Казани ожидается до +9 градусов
В среду, 29 марта, в Казани ожидается облачная с прояснениями погода и умеренный северо-восточный, восточный ветер. Такой прогноз дали в Гидрометцентре Татарстана.
Днем в Казани ожидается от +7 до +9 градусов. В целом в Татарстане прогнозируется от +5 до +10°С.
Утром в отдельных районах республики возможен туман. Местами порывы ветра могут усиливаться до 15 м/с.
Напомним, в Татарстане 24—26 марта среднесуточные температуры воздуха на 8—12 градусов превысили норму. Обычно такая погода наблюдается в регионе в конце апреля.
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