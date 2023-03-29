Сегодня в Казани ожидается до +9 градусов

В среду, 29 марта, в Казани ожидается облачная с прояснениями погода и умеренный северо-восточный, восточный ветер. Такой прогноз дали в Гидрометцентре Татарстана.

Днем в Казани ожидается от +7 до +9 градусов. В целом в Татарстане прогнозируется от +5 до +10°С.

Утром в отдельных районах республики возможен туман. Местами порывы ветра могут усиливаться до 15 м/с.

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Напомним, в Татарстане 24—26 марта среднесуточные температуры воздуха на 8—12 градусов превысили норму. Обычно такая погода наблюдается в регионе в конце апреля.



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Татьяна Демина