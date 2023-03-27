В Татарстане зафиксировали температуру, характерную для конца апреля

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

В Татарстане 24—26 марта среднесуточные температуры воздуха на 8—12 градусов превысили норму. Обычно такая погода наблюдается в регионе в конце апреля.

— В Казани установлены температурные рекорды — за весь период регулярных метеорологических наблюдений такие высокие температуры в эти дни наблюдались впервые, — гласит сообщение Гидрометцентра Татарстана.

За последние дни в столице республики установлены три новых температурных рекорда. Так, 24 марта метеостанция в Приволжском районе Казани зафиксировала +11,8 градуса, в Авиастроительном районе — 11,2°С. Тем самым побит рекорд, установленный в этот же день в 2014 году, — 10,5°С.



25 марта в Приволжском районе Казани температура воздуха достигала +9,9 градуса. Прежний абсолютный максимум зафиксировали в этот день в 2014 году — 9,4°С. А 26 марта побит температурный рекорд 2020 года (+11,9°С) — воздух прогрелся до +14,7 градуса.



Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Аномально теплая погода объясняется тем, что Татарстан располагался в теплых секторах циклонов. Днем 24 и 25 марта температуры воздуха в республике повышались до +8..+14 градусов, а 26 марта — до +14...+18°С.

По прогнозу Гидрометцентра Татарстана, в конце марта и в начале апреля в республике сохранится теплая погода. Во вторник, 28 марта, существенно повысится атмосферное давление.



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Татьяна Демина