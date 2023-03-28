В Нижнекамске отремонтируют музыкальный колледж за 131 млн рублей

Фото: google maps (скриншот)

В Татарстане на капитальный ремонт зданий театра, музыкального колледжа и домов культуры потратят 185 миллионов рублей. До 1 декабря 2023 года нужно привести в порядок 4 объекта.

Львиную долю средств выделит ГБУ «Главстрой РТ». На капитальный ремонт нижнекамского музыкального колледжа им. Салиха Сайдашева заказчик потратит 131 млн рублей. В эту цену входит покупка оборудования, инвентаря и мебели.

Также «Главстрой» вложит в капремонт Татарского государственного театра драмы и комедии им. Тинчурина 6,7 млн рублей, а в ремонт Дома культуры в селе Новошешминск — 24,9 млн рублей.

Фото: wikimedia.org

В свою очередь, «Главинвестстрой РТ» возьмет на себя капремонт Дома культуры в деревне Орел Лаишевского района Татарстана. На эти цели заказчик выделит 22,8 млн рублей.

В конце февраля «Реальное время» писало, что в Казани отремонтируют аварийную крышу театра оперы и балета. Работы необходимо выполнить до 1 декабря текущего года.

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Айрат Назипов