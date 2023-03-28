Проект «Движения первых» научит управлять беспилотниками и бороться с фейками

Фото: предоставлено региональным отделением "Движения первых"

Один из новых проектов российского движения детей и молодежи «Движение первых» под названием «Зарница 2.0» научит управлять беспилотниками и бороться с фейками. Об этом рассказал первый замруководителя администрации президента России Сергей Кириенко.

Военно-патриотическая игра «Зарница» получит «новое звучание» — «Зарница 2.0». Новая версия будет не только учить правилам поведения в условиях чрезвычайных ситуаций, ориентированию на местности, но еще и поможет освоить управление беспилотниками, включающее технологии дополненной реальности, сообщает «РИА Новости».



Одним из направлений «Зарницы 2.0» станет также «борьба с фейками в Сети».

По словам Кириенко, сейчас это «особенно важно для воспитания молодого поколения».

Всероссийское движение детей и молодежи «Движение первых» предложили создать почти год назад на заседании Наблюдательного совета АНО «Россия — страна возможностей». Сейчас оно начинает развиваться во всех 89 регионах России. Одним их первых инициативу поддержал Татарстан. «Реальное время» вместе с региональным отделением движения рассказывает, чем оно будет заниматься и что думают о нем школьники, студенты, педагоги и родители.

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Илина Хакимова