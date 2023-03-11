«Движение Первых» — возвращение пионерии или объединение, которое сплотит анимешников с активистами?

Участники неформальных сообществ говорят, что пока сомневаются в движении, но не отрицают его ценности

Фото: предоставлено региональным отделением "Движения первых"

Всероссийское движение детей и молодежи «Движение первых» предложили создать почти год назад на заседании Наблюдательного совета АНО «Россия — страна возможностей». Сейчас оно начинает развиваться во всех 89 регионах России. Одним их первых инициативу поддержал Татарстан. «Реальное время» вместе с региональным отделением движения рассказывает, чем оно будет заниматься и что думают о нем школьники, студенты, педагоги и родители.

«Движение Первых» начинает развиваться во всех 89 регионах России

На заседании Наблюдательного совета АНО «Россия — страна возможностей» в апреле 2022 года дети сами выступили с инициативой создания такого движения, которое смогло бы объединить ребят из самых разных и отдаленных уголков нашей страны. Идею поддержали на федеральном уровне. Уже в июне в Москве состоялся Всероссийский слет детских общественных организаций, а 14 июля 2022 года Владимир Путин подписал Федеральный закон «О российском движении детей и молодежи». Позже он возглавил наблюдательный совет движения.

Сейчас «Движение Первых» начинает развиваться во всех 89 регионах России. Одним их первых инициативу поддержала Республика Татарстан. Состоялось уже два заседания Совета регионального отделения движения. Первое из них прошло 27 января в экстрим-парке «Урам», где рассмотрели структуру и основные направления движения, а также запланированные мероприятия. Второе прошло в формате стратегической сессии.



Фото: предоставлено региональным отделением «Движения первых»

«К данному движению пока отношусь нейтрально, но с ноткой недоверия»

В планах на ближайшее будущее — найти такие форматы, которые были бы интересными каждому ребенку, не только активистам и олимпиадникам.

Особо показательным стал момент с выбором названия движению. Нынешнее наименование было просто произнесено со сцены самими детьми — участниками первого съезда 18 декабря. Далее последовало несколько этапов голосования, где абсолютное большинство голосов набрало действующее название.

— В «Движение Первых» я вступила сразу же после первого съезда, проходившего в декабре в Москве. Для себя в первую очередь вижу перспективу, знакомство с такими же целеустремленными и талантливыми ребятами. Во-вторых, это возможность представлять интересы и проекты моей республики на федеральном уровне и получать поддержку на их реализацию. И, в-третьих, это, конечно же, чувствовать дух большого сообщества. В моей школе пока еще не создали клуб «Движения Первых». Но на базе МЦ «Орион» в Челнах уже 6 февраля открылся клуб, куда приезжал Тимур Джавдетович и поговорил с ребятами, — рассказала 16-летняя участница движения Камиля Юнусова из Набережных Челнов.

Движение создано для того, чтобы объединить разных детей и молодых людей и создать среду для развития абсолютно каждого ребенка: от тех, чьи увлечения являются достаточно «традиционными», до представителей различных субкультур. Участники неформальных сообществ пока выражают сомнения по отношению к движению, но при этом не отрицают его ценности.



Фото: предоставлено региональным отделением «Движения первых»

— К данному движению пока отношусь нейтрально, но с ноткой недоверия, которое вызвано тем, что появилось оно недавно и в кризисный, своего рода, момент, когда везде только и пестрят заголовки о редановцах. На сегодня у меня нет достаточных представлений о движении и масштабе его влияния, но хотелось бы, чтоб оно действительно сохранило именно официально заявленные цели. Хочется увидеть максимально толерантное отношение к «молодежным субкультурам», ради которых само движение и существует, и не наблюдать моральных распрей от людей, несведущих в этих конкретных направлениях, что происходит крайне часто. Сама я никогда не принимала участия в подобных проектах и мало ими интересуюсь, однако если состоится ранее предложенный аниме-фестиваль, то поучаствовала бы, — говорит 19-летняя Нура Кожанова, представитель сообщества любителей аниме из Казани.

«Наш взгляд, сегодня молодежь хочет развиваться во всех сферах деятельности»

27—28 февраля прошел первый слет наставников «Движения Первых» в республике. Более 300 наставников стали участниками слета: это специалисты по работе с молодежью, педагоги-организаторы, преподаватели, методисты и другие специалисты со всего Татарстана. Напомним, на второй день к участникам присоединился председатель правления Григорий Гуров — Татарстан стал первым регионом, куда он прибыл с официальным визитом.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Будущим наставникам рассказали о том, что из себя представляют клубы движения и как запускать их работу, как выстроить механизм взаимодействия внутри сообществ.



— Педагог-организатор нашей школы была на первом съезде и привезла новые, в целом интересные идеи. На совете старшеклассников изучили основные направления работы, наметили примерные планы — они пока еще требуют дальнейших обсуждений. Думаю, ценности этого движения важны для подрастающего поколения, поэтому будем стараться заинтересовать детей участием в мероприятиях и конкурсах, видеть потенциал в каждом ребенке, помогать ему раскрывать этот талант. На наш взгляд, сегодня молодежь хочет развиваться во всех сферах деятельности, и мы надеемся, что через участие в этом движении дети смогут осуществить свои задумки, — рассказывает учитель биологии и лениногорской школы №5 Людмила Зарубежнова.

Родители: за или против

Детям всегда важно чувствовать поддержку своей семьи. Поэтому на сегодняшний день основная задача старшего поколения — помочь молодым осуществить их цели, определиться с будущей профессией, раскрыть свои таланты.



— Я, как отец, вижу развитие своего ребенка в направлении «Добро и справедливость». Среди наиболее острых проблем подростков и молодежи выделю вот какие: отсутствие ориентиров, неуважение к старшим и учителям, буллинг, отсутствие коллектива, соцсети, компьютерные игры — и было бы хорошо, если бы они смогли решиться через участие подрастающего поколения в этом движении. Пока хотелось бы, чтоб начали работу с детьми путем организации разнообразных мероприятий, сборов, слетов, в том числе и в летнее время на базе детских оздоровительных лагерей, изучали свою историю и учили гордиться своей страной, помогали пожилым и инвалидам, прививали экологическое мышление, — рассказывает Константин Мефодьев, представитель Верхнеуслонского района в республиканском Совете родителей при Минобрнауки РТ.

Представитель Набережных Челнов в этом совете Татьяна Певгова выразила надежду, что движение заинтересует не только активных детей, а наставники сумеют увлечь ребят с низкой мотивацией:

— Хотелось бы, чтоб в результате стало больше «площадок роста» для ребят, где они смогут раскрыться и стать лучше. Наши дети рассказывают о движении, но пока нет конкретики, какими делами они будут заниматься. Мой ребенок вместе со своими друзьями хочет поехать на слет активистов «Движения Первых» в апреле в город Казань.

На данный момент у родителей остаются вопросы о том, например, можно ли будет ребенку переходить из одного клуба в другой, какие программы будут проводиться для дошкольников и принесет ли в будущем какие-либо бонусы участие в этом движении.

Любые предложения ребят могут быть рассмотрены и поддержаны организаторами и наставниками движения. Так, на днях помощник раиса РТ, руководитель республиканского отделения «Движения Первых» Тимур Сулейманов обратил внимание на инициативу провести аниме-фестиваль и провел в своем телеграм-канале опрос. В опросе поучаствовали почти 2 тысячи человек, и 49% высказались «за» идею.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

— Мы встретимся с ребятами из сообщества любителей аниме, обсудим, как они хотят видеть это мероприятие, чего хотят. Представителям других сообществ тоже будем рады, — написал в своем канале Сулейманов. Это первый шаг, который показывает, что движение действительно открыто инициативам абсолютно разных представителей молодежи.

Региональное отделение Всероссийского движения детей и молодежи «Движение первых»