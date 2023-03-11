«Движение Первых» — возвращение пионерии или объединение, которое сплотит анимешников с активистами?
Участники неформальных сообществ говорят, что пока сомневаются в движении, но не отрицают его ценности
Всероссийское движение детей и молодежи «Движение первых» предложили создать почти год назад на заседании Наблюдательного совета АНО «Россия — страна возможностей». Сейчас оно начинает развиваться во всех 89 регионах России. Одним их первых инициативу поддержал Татарстан. «Реальное время» вместе с региональным отделением движения рассказывает, чем оно будет заниматься и что думают о нем школьники, студенты, педагоги и родители.
«Движение Первых» начинает развиваться во всех 89 регионах России
На заседании Наблюдательного совета АНО «Россия — страна возможностей» в апреле 2022 года дети сами выступили с инициативой создания такого движения, которое смогло бы объединить ребят из самых разных и отдаленных уголков нашей страны. Идею поддержали на федеральном уровне. Уже в июне в Москве состоялся Всероссийский слет детских общественных организаций, а 14 июля 2022 года Владимир Путин подписал Федеральный закон «О российском движении детей и молодежи». Позже он возглавил наблюдательный совет движения.
Сейчас «Движение Первых» начинает развиваться во всех 89 регионах России. Одним их первых инициативу поддержала Республика Татарстан. Состоялось уже два заседания Совета регионального отделения движения. Первое из них прошло 27 января в экстрим-парке «Урам», где рассмотрели структуру и основные направления движения, а также запланированные мероприятия. Второе прошло в формате стратегической сессии.
«К данному движению пока отношусь нейтрально, но с ноткой недоверия»
В планах на ближайшее будущее — найти такие форматы, которые были бы интересными каждому ребенку, не только активистам и олимпиадникам.
Особо показательным стал момент с выбором названия движению. Нынешнее наименование было просто произнесено со сцены самими детьми — участниками первого съезда 18 декабря. Далее последовало несколько этапов голосования, где абсолютное большинство голосов набрало действующее название.
Движение создано для того, чтобы объединить разных детей и молодых людей и создать среду для развития абсолютно каждого ребенка: от тех, чьи увлечения являются достаточно «традиционными», до представителей различных субкультур. Участники неформальных сообществ пока выражают сомнения по отношению к движению, но при этом не отрицают его ценности.
— К данному движению пока отношусь нейтрально, но с ноткой недоверия, которое вызвано тем, что появилось оно недавно и в кризисный, своего рода, момент, когда везде только и пестрят заголовки о редановцах. На сегодня у меня нет достаточных представлений о движении и масштабе его влияния, но хотелось бы, чтоб оно действительно сохранило именно официально заявленные цели. Хочется увидеть максимально толерантное отношение к «молодежным субкультурам», ради которых само движение и существует, и не наблюдать моральных распрей от людей, несведущих в этих конкретных направлениях, что происходит крайне часто. Сама я никогда не принимала участия в подобных проектах и мало ими интересуюсь, однако если состоится ранее предложенный аниме-фестиваль, то поучаствовала бы, — говорит 19-летняя Нура Кожанова, представитель сообщества любителей аниме из Казани.
«Наш взгляд, сегодня молодежь хочет развиваться во всех сферах деятельности»
27—28 февраля прошел первый слет наставников «Движения Первых» в республике. Более 300 наставников стали участниками слета: это специалисты по работе с молодежью, педагоги-организаторы, преподаватели, методисты и другие специалисты со всего Татарстана. Напомним, на второй день к участникам присоединился председатель правления Григорий Гуров — Татарстан стал первым регионом, куда он прибыл с официальным визитом.
Будущим наставникам рассказали о том, что из себя представляют клубы движения и как запускать их работу, как выстроить механизм взаимодействия внутри сообществ.
— Педагог-организатор нашей школы была на первом съезде и привезла новые, в целом интересные идеи. На совете старшеклассников изучили основные направления работы, наметили примерные планы — они пока еще требуют дальнейших обсуждений. Думаю, ценности этого движения важны для подрастающего поколения, поэтому будем стараться заинтересовать детей участием в мероприятиях и конкурсах, видеть потенциал в каждом ребенке, помогать ему раскрывать этот талант. На наш взгляд, сегодня молодежь хочет развиваться во всех сферах деятельности, и мы надеемся, что через участие в этом движении дети смогут осуществить свои задумки, — рассказывает учитель биологии и лениногорской школы №5 Людмила Зарубежнова.
Родители: за или против
Детям всегда важно чувствовать поддержку своей семьи. Поэтому на сегодняшний день основная задача старшего поколения — помочь молодым осуществить их цели, определиться с будущей профессией, раскрыть свои таланты.
Представитель Набережных Челнов в этом совете Татьяна Певгова выразила надежду, что движение заинтересует не только активных детей, а наставники сумеют увлечь ребят с низкой мотивацией:
На данный момент у родителей остаются вопросы о том, например, можно ли будет ребенку переходить из одного клуба в другой, какие программы будут проводиться для дошкольников и принесет ли в будущем какие-либо бонусы участие в этом движении.
Любые предложения ребят могут быть рассмотрены и поддержаны организаторами и наставниками движения. Так, на днях помощник раиса РТ, руководитель республиканского отделения «Движения Первых» Тимур Сулейманов обратил внимание на инициативу провести аниме-фестиваль и провел в своем телеграм-канале опрос. В опросе поучаствовали почти 2 тысячи человек, и 49% высказались «за» идею.
— Мы встретимся с ребятами из сообщества любителей аниме, обсудим, как они хотят видеть это мероприятие, чего хотят. Представителям других сообществ тоже будем рады, — написал в своем канале Сулейманов. Это первый шаг, который показывает, что движение действительно открыто инициативам абсолютно разных представителей молодежи.
Справка
«Движение Первых» — это российское движение детей и молодежи, созданное по инициативе участницы конкурса «Большая перемена» Дианы Красовской и одобренное президентом РФ Владимиром Путиным. Его задача — объединение на добровольной основе детей, молодежи, их родителей, бабушек и дедушек, педагогов. Движение дает возможности найти друзей по интересам, участвовать в мероприятиях и организовывать свои, запускать проекты по 12 направлениям. Это образование, наука, труд и профессия, культура, добровольчество, патриотизм, спорт, здоровый образ жизни, медиа и коммуникации, дипломатия, экология, туризм. А также по 13-му, которое запускается именно в Татарстане — «Родной язык, национальная культура, традиции».
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