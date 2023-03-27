Парламент Венгрии ратифицировал вступление Финляндии в НАТО

Парламент Венгрии проголосовал за ратификацию вступления Финляндии в НАТО, решение подержало подавляющее большинство депутатов, сообщает «Интерфакс».



Голосование в Национальном собрании Венгрии откладывали несколько раз. В последний раз в качестве причины указывали, что Будапешт сконцентрирован на переговорах с Еврокомиссией из-за обвинений в нарушении Венгрией верховенства закона.

Что касается заявки Швеции, то советник венгерского премьера Балаш Орбан заявлял, что Венгрия в целом «поддерживает ее вступление, но есть маленькая проблема»:

— Некоторые члены парламента Венгрии не очень рады тому, что в последние годы они видели, что некоторые члены шведского правительства сделали своей привычкой ставить под вопрос состояние демократии в Венгрии, они продолжали оскорблять венгерских избирателей и членов парламента, а через них — и всю Венгрию, — сказал он.

Турция осталась единственной страной-членом НАТО, парламент которой еще не одобрил заявку финнов. Ожидается, что ее утвердят до выборов в Турции, намеченных на 14 мая. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 17 марта дал согласие на начало процесса ратификации заявки Финляндии на вступление в НАТО.

25 марта премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон признал, что Финляндия станет членом НАТО быстрее, чем его страна.

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Маргарита Головатенко