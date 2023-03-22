ХК «Нефтехимик» продлил контракт с вратарем Андреем Тихомировым

Нижнекамский «Нефтехимик» продлил контракт с 27-летним вратарем Андреем Тихомировым. Соглашение рассчитано на один сезон, сообщили в клубе.

Голкипер стал игроком «волков» в текущем сезоне. В регулярном чемпионате он принял участие в 35 матчах. В 15 из них одержал победу, в том числе четыре матча отыграл на «0»

Коэффициент отраженных бросков составил 91,4 %. В восьми матчах Тихомиров сыграл с одной пропущенной шайбой. В плей-офф провел пять игр.

Фото: hcnh.ru

На прошлой неделе «Нефтехимик» покинули два канадских форварда. Клуб расторг контракты Энтони Камарой и Хантером Шинкаруком.

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Айрат Назипов