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Цифровые паспорта впервые испытают в Москве, Подмосковье и Татарстане

07:45, 27.12.2021
Цифровые паспорта впервые испытают в Москве, Подмосковье и Татарстане
Фото: realnoevremya.ru (архив)

В качестве трех пилотных регионов для внедрения цифрового паспорта правительство выбрало Московскую область, Москву и Татарстан, сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

Регионы были выбраны по критерию технологической готовности к использованию таких документов. Использовать их можно в любой точке России. Выдавать документы начнут в начале 2023 года, их технические испытания уже проведены, сказал Чернышенко.

Цифровой паспорт — это аналог электронной банковской карты с бесконтактным чипом. В память смарт-карты по желанию можно будет занести другие данные: например, ИНН, СНИЛС или номер водительского удостоверения, сообщает «РИА Новости».

Фото: realnoevremya.ru

Сейчас ведется работа по внедрению документа нового образца. Он будет представлять собой пластиковую карту с электронным носителем информации. Над паспортом работают МВД, Минцифры и другие госорганы.

Маргарита Головатенко
Общество Татарстан

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