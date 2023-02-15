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Президент России поддержал идею о цифровом удостоверении личности на смартфонах

20:04, 15.02.2023
Президент России поддержал идею о цифровом удостоверении личности на смартфонах
Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин поддержал предложение Минцифры о введении цифрового удостоверения личности на смартфонах вместо бумажного документа. Инициативу представил во время совещания главы государства с правительством руководитель Минцифры Максут Шадаев.

Руководитель министерства рассказал о цифровых сервисах, благодаря которым в электронном виде россиянам могут быть доступны водительские права, полисы ОМС и карты болельщика.

По словам Шадаева, Минцифры занято разработкой технологии, дающей возможность использовать смартфон вместо паспорта. Он попросил главу государства поручить до 1 мая разработать указ, который регламентирует и легализует эту инициативу, сообщает RT.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В декабре 2021 года правительство выбрало Московскую область, Москву и Татарстан в качестве пилотных регионов для внедрения цифрового паспорта. В июне 2022 года Максут Шадаев заявил о заморозке проекта выдачи цифровых паспортов.

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Маргарита Головатенко
ОбществоТехнологииIT Татарстан

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