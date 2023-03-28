Исследование: каждая пятая компания в Казани прибегает к услугам самозанятых

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Казани каждая пятая компания пользуется услугами горожан со статусом самозанятого. Об этом говорится в результатах исследования SuperJob.

Аналитики выяснили, что в основном самозанятых берут на должности, связанные с какой-либо проектной работой. Не меньшим спросом пользуются и программисты, маркетологи, водители и дизайнеры, оформившие себе статус самозанятого.



Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Отмечается, что среди компаний разных отраслей в большей степени самозанятыми интересуются работодатели транспортно-логистической отрасли (35%), строительные организации (32%) и IT-компании — 23%. При этом малый бизнес в Казани сотрудничает с самозанятыми чаще более крупных предприятий и организаций (29%).

21 марта стало известно, что самозанятые Татарстана за три года увеличили выручку в 18 раз. В Минэкономики республики сообщили, что к началу 2023 года предприниматели заработали в общей сложности 75 миллиардов рублей, тогда как по состоянию на 1 января 2020 года выручка составляла 4,1 миллиарда рублей.

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Антон Гаврилов