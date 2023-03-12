Сенат Франции принял пенсионную реформу, против которой накануне прошли протесты

Сенат Франции одобрил предлагаемую правительством пенсионную реформу, несмотря на протесты против нее по всей стране, продолжающиеся с конца января.

— После сотни часов дебатов Сенат принял текст пенсионной реформы. Решающий этап для реформы, которая обеспечит будущее наших пенсий. Мы полностью готовы к тому, что в ближайшие дни будет принято окончательное решение, — приводит ТАСС слова премьер-министра республики Элизабет Борн.



За реформу проголосовали 195 сенаторов, против — 112.



Окончательное решение будет принято на заседании совместной комиссии из семи депутатов Национального собрания (нижней палаты) и семи сенаторов, которое пройдет 15 марта. Согласно реформе, предлагается увеличить возраст выхода на пенсию до 64 лет к 2030 году.

Отметим, что с конца января во Франции по всей стране проходят всеобщие протесты против принятия реформы. В субботу в манифестациях приняли участие 368 тыс. человек. Во вторник на акции протеста против реформы вышло рекордное число протестующих по всей стране — почти 1,3 млн человек.

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Илина Хакимова