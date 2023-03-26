В Татарстане зафиксировали первый в этом году пожар от возгорания сухой травы

Фото: ГУ МЧС по Татарстану

Днем в воскресенье в Лениногорском районе у села Старый Кувак Татарстана зафиксировали первый в этом году ландшафтный пожар, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по республике.

Горела сухая трава — площадь возгорания составила 160 кв. м.

Пожарным удалось ликвидировать открытое горение. Причина пожара устанавливается, добавили в ГУ МЧС по РТ.

Подчеркнем, что противопожарный режим в Татарстане в этом году должны установить с 25 апреля по 14 мая, согласно проекту постановления Кабмина республики. В период действия особого режима запрещается разведение костров, сжигание твердых бытовых отходов, сухой травы и мусора. В прошлом году особый противопожарный режим в Татарстане устанавливали с 25 апреля по 15 мая.

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Илина Хакимова