В Татарстане с 25 апреля установят противопожарный режим

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Противопожарный режим в Татарстане в этом году должны установить с 25 апреля по 14 мая, согласно проекту постановления Кабмина республики.



В период действия особого режима запрещается разведение костров, сжигание твердых бытовых отходов, сухой травы и мусора.

Заведениям общественного питания запрещено использовать открытый огонь для приготовления пищи на мангалах, жаровнях и др. Также запрещено применение пиротехнических изделий 1 — 3 классов опасности в населенных пунктах, подверженных угрозе пожаров.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В прошлом году особый противопожарный режим в Татарстане устанавливали с 25 апреля по 15 мая.



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Маргарита Головатенко